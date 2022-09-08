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محترفان برازيليان ينضمان لصفوف فريق النجف الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-08T10:21:06+0000
محترفان برازيليان ينضمان لصفوف فريق النجف الكروي

شفق نيوز/ وصل ظهر اليوم الخميس، محترفا فريق نادي النجف البرازيليان بيدروز والذي يشغل مركز الظهير الأيسر وجلميرسون يشغل مركز الظهير الايمن.

وقال علي هاشم عضو إدارة النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان اللاعبين سينضمان لتدريبات الفريق اعتباراً من يوم غد الجمعة".

وأشار إلى أن اللاعبين اضافة جيدة للفريق سيما وان الملاك التدريبي بحاجة الى تعزيز مراكزه قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

ولفت الى أن فريق النجف سيخوض اليوم الخميس مباراة ودية مع نادي القاسم في الساعة السادسة مساء  على ملعب النجف الدولي الثانوي ضمن استعداد الفريقين للدوري العراقي الممتاز.

يذكر ان الادارة سمت المدرب احمد خلف مدرباً لقيادة فريق نادي النجف للموسم 2022-2023.

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