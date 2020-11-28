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محامٍ يؤكد للأولمبية الدولية أهلية سرمد وشعلان للترشيح

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-28T07:54:11+0000
محامٍ يؤكد للأولمبية الدولية أهلية سرمد وشعلان للترشيح

شفق نيوز/ أكد نزار احمد المحامي عن قضية رئيس اللجنة الأولمبية العراقية المنتخب سرمد عبد الاله، يوم السبت، أهلية الأخير للترشيح.

وقال احمد في اجابة ارسلت للأولمبية الدولية ودا على رسالة الاخيرة المؤرخة 20 نوفمبر 2020 ، والتي أبلغ بموجبها أن اللجنة الأولمبية الدولية و OCA ليستا في وضع يسمح لها بالإقرار بنتائج الجمعية العامة الانتخابية للجنة الاولمبية العراقية NOCI التي عقدت في 14 نوفمبر 2020 مع ذكر  الانتهاكات ومراسلات لجنة الاخلاقيات في الاولمبية الدولية وأن القرار المذكور أعلاه استند في مجمله إلى ادعاءات كاذبة ، لا أساس لها وغير مدعمة قدمتها الشكوى التي تلقتها اللجنة الأولمبية الدولي والتي تثبت بالقانون أهلية رئيس NOCI ، سرمد عبد الإله محمد ، للترشح في هذه الانتخابات".

وأشار إلى "أهلية رئيس اتحاد المصارعة ، شعلان عبد الكاظم ، للمشاركة في الجمعية العمومية للـ NOCI المذكورة ، وعدم أهلية الرئيس المزعوم لاتحاد الجودو العراقي سمير صادق خضير للمشاركة فيها وفق القانون والضوابط المعمولة بها في الاولمبية الدولية".

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