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محام دولي يوضح إمكانية انتقال العراق لاتحادي الكرة الأوروبي أو الإفريقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-19T08:34:39+0000
محام دولي يوضح إمكانية انتقال العراق لاتحادي الكرة الأوروبي أو الإفريقي

شفق نيوز / أوضح محام دولي ومختص بالقانون الرياضي العالمي، يوم السبت، إمكانية انتقال المنتخب العراقي من الاتحاد الآسيوي والانضمام لأحد الاتحادين الإفريقي أو الأوروبي.

وقال المحامي العراقي نزار أحمد،  لوكالة شفق نيوز، إ"انتقال الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى أي اتحاد قاري آخر يعتمد على النظام الأساسي للاتحاد القاري المعني".

وأوضح أحمد، أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع في نظامه الأساسي شرطاً ينص على أن تكون أراضي أي اتحاد جديد ضمن نطاق قارة أوروبا حصراً، وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الإفريقي أيضاً".

وأضاف أن هذا يعني "عدم إمكانية العراق الانتقال إلى أحد الاتحادين الأوروبي أو الإفريقي، كما طرح عدد كبير من أصحاب الشأن الرياضي والاعلامي في تصريحات ومطالبات بذلك".

وفيما يخص إقامة مباراة العراق مع نظيره الإماراتي المقبلة، لفت نزار أحمد، إلى أن "مباريات التصفيات تقام عن طريق الذهاب والإياب وعليه فإن اختيار ملعب مباراة الإمارات والعراق من حق الاتحاد العراقي حصراً، ويحق له فقط اختيار الأرض المفترضة التي سيلعب عليها".

وفي حال عدم خوض العراق لمباراة الإمارات، وانسحب من اللقاء، فإنه، بحسب المتخصص بالقانون الرياضي الدولي، سوف يعرض العراق إلى "عقوبات مالية قدرها 40 ألف فرانك سويسري، كحد أدنى".

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