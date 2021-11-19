محام دولي يحسم الجدل: عقد حقوق بث الدوري الممتاز يمكن فسخه بلا تبعات قانونية

شفق نيوز / أكد القانوني الدولي نزار أحمد، يوم الجمعة، أن عقد شركة الأضواء والاتحاد العراقي لكرة القدم، لا قيمة قانونية له وباستطاعة الاتحاد إلغائه بلا تبعات قانونية.

وقال أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "البند 14 من العقد ينص على أن تخضع بنود هذا العقد لأحكام الاتحادين الدولي والآسيوي ومحكمة الكاس"، لافتاً إلى أن "من كتب العقد يجهل كليا القوانين الرياضية الدولية.

وأوضح أن "لا علاقة للاتحادين الدولي والآسيوي ومحكمة كاس، بعقود النقل التلفزيوني ولا توجد أحكام لهؤلاء تنظم حقوق النقل والرعاية لأنها حقوق تجارية بحتة"، مشيراً إلى أن "شركة الأضواء لا تخضع لسلطة الاتحادين الدولي والاسيوي، لأنها ليست اتحادا وطنيا أو قاريا أو إقليميا أو ناديا أو مدربا أو لاعبا أو مسؤولاً رياضياً أو وكيل مباريات مرخص".

وكان نائب رئيس البرلمان المنحل حسن الكعبي، قد طالب أواخر العام الماضي، ديوان الرقابة المالية بتدقيق عقد النقل التلفزيوني الخاص بالدوري العراقي الممتاز، بين شركة الأضواء، والهيئة التطبيعية، داعياً في الوقت نفسه ببيان الإجراءات القانونية وتوضيح كل ما يتعلق بإبرام العقد وفيما إذا تم تقديم عروض أخرى؟ وما هي تلك العروض.