محافظ واسط: فتح ملعب الكوت وتشغيل شاشات لنقل بث مباراة نهائي خليجي 25 (صور)

شفق نيوز/ أعلن محافظ واسط، محمد المياحي، اليوم الخميس، فتح ملعب الكوت الأولمبي وتشغيل شاشات في مناطق مختلفة من المحافظة، لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته النهائية أمام نظيره العماني في محافظة البصرة.

وقال المياحي لوكالة شفق نيوز، إن "كل إمكانيات المحافظة وظّفت لإنجاح نقل الحدث الرياضي، حيث تم تجهيز أكثر من 10 شاشات في مختلف مناطق المحافظة لنقل نهائي بطولة الخليج، فضلا عن توفير أماكن للمشجعين، وسيكون تجمعهم المركزي في ملعب الكوت الأولمبي، وأُكملت الاستعدادات اللوجستية والأمنية كافة لاستقبالهم".

وأضاف، أن "الالاف من العوائل في واسط ستشارك من داخل المحافظة بمؤازرة المنتخب الوطني وستقف لتشجيعه من خلال متابعة المباراة عبر تلك الشاشات والساحات، وكذلك لتقليل الزخم الحاصل في محافظة البصرة".