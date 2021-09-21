محافظ البصرة يقرر دخول الجمهور للملاعب: يجب ايقاف سياسة الذل

شفق نيوز/ اعلن اسعد العيداني محافظ البصرة يوم الثلاثاء، السماح للجماهير الرياضية بدخول ملاعب المحافظة التي عليها مباريات الدوري الممتاز، مشددا على أن أي عنصر أمني او مدني في المدينة الرياضية يمنع الجماهير من الدخول، والقنوات من التصوير سيعرض نفسه للحساب.

واضاف العيداني في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ "لن نمنع اي كاميرا تلفزيونية من الدخول والتصوير ولن نساوم على الاستخفاف بحقوق المواطن البصري".

وأوضح محافظ البصرة؛ أن "للجماهير حق مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفاز وأن سياسة الذل التي تتبعها القنوات والشركات الناقلة التي تمتلك حقوق النقل يجب أن تتوقف".

واشار الى انه "مثلما دخلت الجماهير في مباراة القوة الجوية والزوراء سنسمح لجماهيرنا بالدخول".

وقال العيداني؛ إن "أمام القناة الناقلة فرصة 3 ساعات لتدارك الأمر وبعكسه تتحمل شباب سبورت وشركة أضواء تبعات ما سيحدث".

وختم تصريحه بالقول؛ إن "من يجلس خلف الكرسي عليه ان يعرف جيدا ان الشارع البصري يغلي جراء سياسة التهميش المتعمدة".