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محافظ البصرة: العمل بملعب الميناء الأولمبي يسير بصورة طبيعية لاحتضان خليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-15T19:58:36+0000
محافظ البصرة: العمل بملعب الميناء الأولمبي يسير بصورة طبيعية لاحتضان خليجي 25

شفق نيوز/ أكد محافظ البصرة اسعد العيداني، يوم الجمعة، أن العمل بملعب الميناء الأولمبي يسير بصورة طبيعية ليكون جاهزاً ببطولة خليجي 25.

وقال العيداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لا يمكن توقف التخصيصات المالية لملعب الميناء ونحن على أبواب بطولة كبيرة ومهمة ستكون انطلاقة حقيقية لبطولات اخرى".

واشار الى ان "التعاون المثمر وعمق العلاقة  مع وزارة الشباب والرياضة قائمة بشكل مثمر، وبين أن العمل في ملعب الميناء الأولمبي يسير بصورة طبيعية ليكون جاهزا في بطولة خليجي 25 المقبلة كأحد الصروح الكبيرة التي تحتضن منافسات البطولة. 

وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم حدد السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل موعدا لانطلاق خليجي 25 بثلاثة ملاعب هي، ملعب البصرة الرئيسي والفيحاء والميناء.

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