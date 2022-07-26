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محافظة كربلاء تخصص 1.5 مليار دينار لناديها وتنفذ أهم بنود التراخيص الاسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-26T11:07:23+0000
محافظة كربلاء تخصص 1.5 مليار دينار لناديها وتنفذ أهم بنود التراخيص الاسيوية

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي كربلاء ان المحافظ نصيف جاسم الخطابي اوعز  بتخصيص دعم مالي قدره مليارا ونصف المليار دينار  لحساب النادي.

وقال مسلم الركابي المدير الإعلامي لنادي كربلاء لوكالة شفق نيوز؛ إن "توفير المال في حساب النادي شرط أساسي من شروط التراخيص وبذلك قطعت الادارة شوطاً طويلاً في موضوعة التراخيص وتنفيذ أحد أبرز بنودها".

وعن التعاقدات ونوعية اللاعبين الذين تم الاتفاق معهم قال الركابي "بالنسبة للتعاقدات فقد تم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الكابتن عباس عطية مدرب الفريق وعضوين اثنين من إدارة النادي لترتيب موضوع استقطابات اللاعبين الذين سوف يدعمون صفوف الفريق وفق ما يراه مدرب الفريق مناسبا".

وتابع "سيكون هناك لاعبون محترفون على مستوى عالٍ ايضاً في تشكيلة الفريق وهذا ماطلبه المدرب بغية تعزيز مستوى الفريق للمرحلة المقبلة".

واكد ان "ادارة النادي أبدت استعدادها الكامل لتهيئة كل المستلزمات التي يحتاجها المدرب من دعم على كافة الاصعدة".

ويعد فريق نادي كربلاء الضيف الجديد العائد الى دوري الاضواء بعد تأهله عقب منافسات طويلة لدوري الدرجة الأولى ليتأهل إلى الممتاز للموسم 2022-2023.

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