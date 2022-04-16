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محافظة ايرانية تستعد لاستقبال جمهور مونديال قطر 2022

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-16T05:52:53+0000
محافظة ايرانية تستعد لاستقبال جمهور مونديال قطر 2022

شفق نيوز/ أعلن مدير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في محافظة بوشهر الايرانية، اليوم السبت، استعداد المحافظة لاستقبال جمهور مونديال قطر 2022.

وقال اسماعيل سجادي منش، في تصريح للصحفيين، إن محافظة بوشهر أقرب المحافظات الايرانية الى قطر وسيتم قريبا تدشين خط نقل بحري بين بوشهر وقطر .

وأشار المسؤول الايراني، إلى اجراء محادثات مع شركتي طيران لنقل الركاب من بوشهر الى قطر وبالعكس، موضحاً أنه سيتم تدشين خط الطيران المذكور قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وأوضح سجادي أن وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايرانية قد وافقت على خطة استقبال وإسكان جمهور مونديال قطر 2022 خلال فترة المونديال المقدمة من المحافظة.

يذكر ان مسابقات كأس العالم 2022 ‏ بكرة القدم ستستضيفها قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

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