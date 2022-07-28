محاضر بلجيكي يقيم ورشة تطويرية لـ52 مدرباً عراقياً

شفق نيوز/ نظم الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، ورشةَ عمل لمدربي الفئات العمرية المعتمدين لدى أندية الدوري الممتاز لكرة القدم، بإشراف مدير تعليم المدربين في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، المحاضر كريس فان دير هایجن.

وقال عضو الاتحاد العراقي، يحيى زغير، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الهدف من الورشة يتمثل بتطوير أداء وقابلية 52 من مدربي الفئات العمرية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على واقع الكرة العراقية، وخدمة المنتخبات العراقية في مشاركاتها الخارجية.

وذكر أن إقامةَ الدورات التدريبية وورش العمل يأتي في إطار مساعي الاتحاد للارتقاء بعمل مدربي الفئات العمرية "وتعزيز الجهودِ التي نبذلها لصقلِ وتأهيل ورعايّة اللاعبين الذين يمثلون فرقَ الفئات العمريّة في الأنديةِ المحلية والمنتخبات الوطنيّة ومراكز الموهبة والمدارس الكرويّة وتهيئة الظروفِ التي تهدف لتطويرِ مستوى المدربين الشباب".

وقدّمَ المحاضر، كريس فان دير هایجن، شرحاً مفصلاً عن سيرته الذاتيّةِ والفرق التي أشرفَ على قيادتها والدورات وورش العمل التي أقامها لمدربي فرقِ كرةِ القدم العالميّة.

وأعرب عن سعادته لوجوده في العراق للمساهمةِ في برنامج الاتحادِ العراقي لتطويرِ نخبةِ مدربي الفئات العمريّة العراقيّةِ صاحبة الانجازات الكبيرة على الصعيدين القاري والدولي، وتحديداً في بطولاتِ الفئات العمريّة، إلى جانب التعريفِ بخططِ التدريب المعتمدة في بلجيكا وتعزيز النظرة العميقة لما يملكه المدربون العراقيون لكيفيةِ تطوير وتنمية قابليات اللاعبين الصغار.

وشملت الورشةُ على عدة محاور، منها تطوير لاعبي فرق الفئات العمريّة وكيفيّة التعاملِ معهم والاعتناء بهم من الجانبين الفني والذهني وصولاً إلى تواجدهم مع فرقِ الدوري الممتاز والمنتخبات العراقية.

كما تم التعرفِ على طرقِ الكشف عن اللاعبين الموهوبين وتهيئة الظروف المُناسبة لصقلِ المدربين ورفع مُستواهم الفني والخططيّ مما ينعكسُ على قوةِ وتميز البطولات المحلية والخارجية، وكذلك تمّ عرضُ عددٍ من الأفلامِ التي توضحُ طرقَ اللعب والتدريب.