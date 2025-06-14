"محاصرة سيدات العراق في طهران".. رئيسة الوفد تكشف طبيعة الأوضاع

شفق نيوز/ نفت عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيسة وفد المنتخب النسوي في إيران، رشا طالب، يوم السبت، الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى أن المنتخب محاصر في منتجع "أولمبيك" بطهران وسط القصف.

وأعربت طالب، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، عن استغرابها من الانباء التي تتداول ببعض وسائل الاعلام والمواقع، مؤكدة أن الوضع مستقر والتدريبات مستمرة وستتم العودة باقرب فرصة الى العراق بعد انتهاء المعسكر".

ويتأهب منتخب العراق الوطني للسيدات لخوض غمار تصفيات كأس آسيا التي تجري في مدينةِ شيانغ ماي التايلاندية بداية من 23 من الشهر الحالي ضمن المجموعةِ الثانية التي تضم إلى جانب المنتخب العراقي، كلاً من منتخبات منغوليا وتيمور الشرقية والهند إضافة إلى تايلاند.

واكدت رئيسة الوفد أن المنتخب العراقي للسيداتِ يواصل استعداداته في العاصمة الإيرانية طهران، ضمن معسكر إعداده لتصفياتِ كأس آسيا بإجراء حصة تدريبية، اليوم السبت، في الملعب الفرعي بمجمع آزادي.