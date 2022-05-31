مجهولون يعتدون على لاعب كرة قدم دولي سابق في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في بغداد، اليوم الثلاثاء، بتعرض اللاعب الدولي السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم حيدر عبد الرزاق، لاعتداء من مجهولين باحدى مناطق العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة أشخاص بعضهم مسلحين بأنابيب معدنية (بوري) هاجموا اللاعب حيدر عبد الرزاق في منطقة القادسية وسط بغداد"، مبيناً أن "سبب الاعتداء ما زال مجهولاً حتى الآن".

واضاف انه "تم نقل اللاعب إلى مستشفى الجملة العصبية في بغداد، حيث تلقى العلاج والإسعافات اللازمة"، موضحاً أن "وضعه الصحي مستقر حالياً".

وأشار إلى أن "الشرطة حضرت إلى المستشفى، وقدم حيدر عبد الرزاق شكوى ضد المعتدين".

يشار إلى أن اللاعب حيدر عبد الرزاق كان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم الذي فاز بكأس آسيا عام 2007، كما أنه لعب للعديد من الفرق الكروية العراقية، واحترف في عدد من الفرق العربية.