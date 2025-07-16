مجلس إدارة اتحاد الكرة العراقي يثبت موعد انتخاباته: لا تأجيل

شفق نيوز- بغداد

‏أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ستجري في موعدها المقرر منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل من دون تأجيل.

‏وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وبعد اجتماعه الذي انتهى قبل قليل قرر عدم تأجيل الانتخابات وإقامتها بموعدها المقرر منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأشار إلى أن "كل أعضاء الاتحاد بما فيهم الرئيس وافق على عدم تغيير موعد الانتخابات بعد أن وجدوا التوقيت مناسباً"، مبيناً أن "رئيس وأعضاء الاتحاد اتفقوا دون أي وجود خلل أو خلاف بالآراء".

‏وأوضح الزاملي أن "إقامة الانتخابات لن يؤثر على إعداد المنتخب العراقي في مواجهاته بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 والتي ستنطلق شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لأن الاتحاد جهز كل جوانب الإعداد وأي مجموعة ستأتي في مجلس الإدارة ستقود المنتخب بشكل يتناسب مع مرحلة إعداد اللاعبين".