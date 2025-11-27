مجلس بابل يقرر دعم نادي القاسم ماليا ويرفع توصية لمجلس الوزراء

شفق نيوز- بابل

قرر مجلس محافظة بايل، يوم الخميس، تمويل نادي القاسم الرياضي ورفع توصية لمجلس الوزراء لتخصيص مبلغ دعم للنادي من موازنة الطوارئ.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس أسعد المسلماوي، وبحضور الأعضاء، وشهدت استضافة مدير شباب ورياضة بابل والمستشار الرياضي لمحافظ بابل والمعاون المالي للمحافظ، لمناقشة الازمة المالية التي يعاني منها نادي القاسم وكيفية وايجاد الحلول لهذه الازمة اضافة الى تعزيز و دعم القطاع الرياضي في بابل وبالخصوص الاندية الرياضية التي تشارك في الدوريات المتقدمة في العراق على مختلف الرياضات".

وتابع "بعد النقاش، قرر المجلس تخويل ديوان محافظة بابل بتمويل نادي القاسم الرياضي من الابواب المالية المتاحة في الموازنة، ورفع توصية الى رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي لدعم نادي القاسم من موازنة الطوارئ كون مبلغ 4 مليارات دينار التي خصصت سابقا بقرار مجلس الوزراء لدعم اندية القاسم والنجف وكربلاء الرياضية لم يستلم منها نادي القاسم أي شيء، لأن المحافظة لاتمتلك بترودولار او منفذ حدودي".

كما وجه المجلس مديرية شباب ورياضة بابل بـ"إعداد دراسة متكاملة لدعم الاندية الرياضية في بابل".