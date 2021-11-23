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مجلس الوزراء العراقي يقرر اطفاء ديون الاندية الرياضية ويدعمها بـ3 مليارات دينار

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-23T15:44:08+0000
مجلس الوزراء العراقي يقرر اطفاء ديون الاندية الرياضية ويدعمها بـ3 مليارات دينار

شفق نيوز/ صادق مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، على دعم الاندية المؤسساتية وإطفاء الديون الحاصلة عليها كما صادق على دعم اندية المحافظات بمبلغ 3 مليار دينار من موازنات محافظاتها. 

وأكد مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوزارة شاكر محمد عودة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عرض اليوم كتابين في جلسة مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليهما في خطوة مهمة لدعم جميع الاندية العراقية ماليا. 

وبين ان مجلس الوزراء وجه الوزارات كافة بدعم الاندية المؤسساتية واطفاء جميع  الديون المترتبة بذمتها  بعد تدقيقها وتنفيذ الفقرتين السابعة والثامنة من قرار مجلس الوزراء ٢٨٩ وتعديلاته. 

وأشار مدير عام الدائرة الادارية والمالية إلى أن الكتاب الآخر الذي صادق عليه مجلس الوزراء بعد عرضه من قبل السيد الوزير يخص دعم اندية المحافظات بمبلغ 3 مليار دينار يتم مناقلتها من موازنات تلك المحافظات.

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