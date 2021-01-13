مجلس النواب يصوّت على قانون الاتحادات الرياضية

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية، يوم الأربعاء، عن التصويت على قانون الاتحادات الرياضية، داعية الهيئات المعنية إلى الأخذ بالقانون الجديد لأداء مهامها، مؤكدة سعيها لتشريع قانون الأندية الرياضية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماعات والمشاورات واللقاءات التي أجرتها اللجنة مع الجهات الرياضية المعنية وبدعم مباشر من هيأة رئاسة مجلس النواب، أثمرت عن التصويت على مقترح قانون الاتحادات الرياضية المقدم من قبلها.

وبينت أنها بهذه المناسبة تشكر رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال "الذين لم يبخلوا بنصيحة او مقترح او رؤية ولن ننسى مساندتهم ودعمهم المتواصل معنا اضافة الى الشخصيات الرياضية المنتدبة التي عملت الى جانبنا".

وأشادت الجنة بدور "نقابة الصحفيين واتحاد الصحافة الرياضية والاتحادات الرياضية والاكاديميين وكل من ساهم وتواصل من اجل رفد اللجنة بملاحظاته لانضاج هذا القانون او القوانين الرياضية التي ظلت عصية لما يقارب 16 سنة على الحكومات المتعاقبة والدورات النيابية المتوالية".

وأكدت اللجنة النيابية انها وبعد التصويت على مقترح قانون الاتحادات الرياضية ستواصل العمل لاكمال ما تبقى من قوانين رياضية من اجل ان تكون القاعدة التشريعية للرياضة "رصينة وتتناغم مع تطلعات الرياضيين وتواكب التطور الحاصل في الرياضة".

ودعت اللجنة الهيئات العامة الى التعاطي مع القانون الجديد من خلال الاستعانة والاسترشاد بأهل الخبرة والاختصاص، فضلا عن حث القيادات الرياضية على استثمار هذا التشريع والتفكير جديا بتطوير عملهم ليصب في مصلحة الرياضة والرياضيين.

ورأت لجنة الشباب والرياضة النيابية أنه بعد انجاز تشريع قانون الاتحادات الذي جاء في اعقاب تشريع قانون اللجنة الاولمبية، لم يبقِ في جعبتها سوى قانون الاندية الرياضية الذي يعتبر القاعدة الاساسية للرياضة العراقية.

وختمت بالقول "لا نخفي تفاؤلنا بتمرير جميع القوانين الرياضية خلال الدورة النيابية الحالية استنادا لما لمسناه من تعاون وثيق ومثمر بين اللجنة ورئاسة مجلس النواب او بين اللجنة ووزارة الشباب والرياضة او مع الوسط الرياضي بجميع مسمياته كما تغمرنا الثقة العالية بتعاون الجميع واسهامهم بمقترح او فقرة يمكن ان تفيد الرياضة والرياضيين".

يشارإلى أن قانون الاتحادات الرياضية جرى العمل على تشريعه منذ اكثر من سنة واليوم صادق مجلس النواب عليه.