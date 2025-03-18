أمجد عطوان يغيب عن لقاء الكويت ومحترف آخر يصل لمعسكر أسود الرافدين

شفق نيوز/ تشهد قائمة المنتخب العراقي لكرة القدم، في لقائه أمام نظيره الكويتي ضمن منافسات الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقررة الخميس المقبل، غياب اللاعب امجد عطوان.

وسيواجه عطوان الحرمان من المباراة ضد الكويت بعد غد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لكنه سيشارك في مباراة منتخبي العراق وفلسطين يوم 25 من الشهر الحالي.

من جانب آخر، وصل لاعب المنتخب العراقي، المحترف في صفوف ماريبور السلوفيني آدم طالب، الى محافظة البصرة ليلتحق بوفد المنتخب العراقي الذي يستعد للقاء الكويت بعد غد الخميس.

ويجري المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، بعد لتحاق اللاعبين آدم طالب، زيدان إقبال، حسين علي، علي الحمادي، ميرخاس دوكي، فرانس ضياء، ماركو فرج، محمد الطائي.