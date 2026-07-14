مجدداً.. ريال مدريد يطالب "يويفا" بسحب القاب برشلونة

شفق نيوز- مدريد

قدّم نادي ريال مدريد مدريد الإسباني، طلباً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بسحب الألقاب التي توج بها برشلونة خلال الفترة المرتبطة بقضية نيغريرا، في تصعيد جديد من نادي العاصمة ضد غريمه التقليدي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير، أن ريال مدريد يصر على المضي حتى النهاية في القضية، بالتوازي عبر المسارين الرياضي والقانوني، وسط قطيعة كاملة بين الناديين ومواجهة لا رجعة فيها.

وبالتوازي مع تحركاته لدى الهيئات الرياضية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يواصل محامو ريال مدريد تحركاتهم القانونية في قضية نيغريرا.

وطلب نادي ريال مدريد من القاضي، إلزام برشلونة بتقديم منظومة الامتثال والرقابة الداخلية كاملة خلال الفترة من 2010 إلى 2018، للتحقق من الضوابط التي كانت موجودة لمكافحة الفساد الرياضي، وما إذا كانت قد طُبقت بالفعل.

كما طالب النادي، بتقديم الفواتير وتصاريح الدفع ومسارات الإجراءات الداخلية وتقارير التدقيق الخاصة بشركات "تريسيب" و"رادامانتو" و"بيست نورتون"، والتي يؤكد الطلب القانوني أنه سبق طلبها لكنها لا تظهر ضمن مستندات القضية.

ويسود داخل ريال مدريد توجه بمواصلة التصعيد على المستويين الرياضي والقانوني حتى صدور حكم في قضية نيغريرا.