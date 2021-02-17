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مجدداً.. أحمد صلاح يستقيل من تدريب نادي زاخو

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-17T10:44:55+0000
مجدداً.. أحمد صلاح يستقيل من تدريب نادي زاخو

شفق نيوز/ اعلن مدرب فريق نادي زاخو احمد صلاح، يوم الاربعاء، استقالته من تدريب فريق نادي زاخو للمرة الثانية، معللا ذلك بأنه لا يستطيع اكمال الدوري باربعة عشر لاعبا.

وقال صلاح لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع المالي الذي يمر به النادي صعب جدا ومن غير الممكن اكمال مشواري في تدريب الفريق".

واضاف انه "جلس مع ادارة النادي وطرح عليهم معاناة الفريق وانه بحاجة الى لاعبين جدد لتعزيز صفوفه لاسيما ان الفريق يضم 14 لاعبا فقط ونحن مقبلين على مرحلة كاملة".

واوضح صلاح انه "من غير الممكن اكمال مشواري مع الفريق بهذا العدد البسيط وعدم تدعيم صفوفه بلاعبين محترفين او محليين على مستوى جيد اسوة بباقي الفرق"، لافتا الى ان "النادي لايستطيع حتى التعاقد مع لاعبين من كوردستان لارتباطهم بالدوري الكوردستاني".

وتابع أن "ادارة النادي اعطته الحق بما طرح  وتقبلت الاعذار برحابة صدر".

وثمن صلاح "دور الادارة وجهدها لما بذلتها لدعم الفريق بظروف صعبة ، لقد خرجت معهم بالوجه الابيض فرغم الامكانيات البسيطة قارعنا فرق الكبار وكنا ضمن الفرق الستة المقدمة".

وأعلنت الهيئة الادارية لنادي زاخو لكرة القدم، في الـ20 من شهر كانون الثاني الماضي، عن تسلمها طلبا غير رسمي باستقالة المدرب احمد صلاح من تدريب فريقها الكروي، وقالت إنها ترفض هذا القرار.

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