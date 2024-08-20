مجدداً.. اللجنة الأولمبية العراقية تحل الهيئة الادارية لنادي الزوراء

شفق نيوز/أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، مجددا، اليوم الثلاثاء، حلّ الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، وذلك بالرغم من صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء قرارها السابق.

وقالت إعلام اللجنة في بيان، نشر على موقعها الرسمي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية قرر حلّ الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي وذلك في الإجتماع الدوري الذي عُقد أمس.

وأضاف البيان، أن قرار المكتب التنفيذي يأتي في ضوء المخالفات القانونية والادارية التي ارتكبتها إدارة النادي، والوقائع التي وردت في قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي( 13 آب)، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي ألغى قرارها السابق بحل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء.

ووفقًا لرئيس اللجنة عقيل مفتن، فإن القرار جاء بسبب "خلل شكلي" في الإجراءات المتبعة.

وأكدت اللجنة حينها، أن القرار لم يمنح الشرعية للإدارة الحالية للنادي، بل رسم الطريق القانوني لتصحيح الوضع وفقًا للقانون. يذكر أن اللجنة الأولمبية كانت قد قررت في 26 حزيران 2024 حل الهيئة الإدارية للنادي وتشكيل أخرى مؤقتة.