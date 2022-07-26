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مجبل فرطوس مستشاراً فنياً لفريق القوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-26T13:05:48+0000
مجبل فرطوس مستشاراً فنياً لفريق القوة الجوية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي برئاسة الفريق الطيار شهاب جاهد، يوم الثلاثاء، عن التعاقد مع الخبير الكروي مجبل فرطوس مستشاراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل 2022-2023.

وذكر الهيئة المؤقتة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اختارت فرطوس "للإفادة من خبرته الكبيرة وتجربته المتميزة التي اكتسبها على مدى عقود عديدة في تدريب منتخباتنا الوطنية فضلا على عديد الاندية المحلية والعربية".

من جهته رحب مدرب فريق القوة الجوية، قحطان جثير، بهذا الاختيار، مؤكدا ان "تواجد فرطوس احد ابناء القوة الجوية الاوفياء بما يحمله من تجربة وتاريخ سيسهم في الاستفادة من خبرته الطويلة".

واضاف ان "ما يمكن أن يقدمه (مجبل فرطوس) من طروحات تخص الجانب الفني سيكون لها اهمية كبيرة في الارتقاء بأداء الفريق الأزرق وتحقيق ما نأمله من نجاح ينسجم وما وفرته ادارة النادي من دعم مالي ومعنوي من اجل المنافسة على ألقاب الموسم الجديد وتقديم اداء ونتائج طيبة بتكاتف الجميع ودعم جماهيره في مختلف الظروف والأوقات".

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