مجاني للبلدين.. الاتحاد الاسباني يطرح حقوق البث العالمي لودية العراق

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، فتح نظيره الإسباني، باب التقديم أمام القنوات العالمية والعربية الراغبة في الحصول على حقوق بث المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي العراق ومضيفه إسبانيا، وذلك باعتباره المالك الحصري لتلك الحقوق.

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الإسباني، أعلن ان المباراة ستبث مجاناً لاسبانيا والعراق، وفقاً للاتفاق المسبق بين الاتحادين.

واوضح الزاملي، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم حرص على ان تبث المباراة مجاناً للعراق، وبالتنسيق مع رئيس الاتحاد الإسباني، على أن يكون توقيتها المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً لتتمكن الجماهير العراقية والاسبانية من متابعتها.

وعلى الرغم من ان الاتحاد الاسباني يمتلك الحقوق ويضع الشروط للراغبين في شراء الحقوق، فان الاتحاد العراقي ابدى موقفه بما يخدم مصالح الكرة والجماهير العراقية وبما يعكس التعاون بين الجانبين.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب العراق نظيره الاسباني وديا يوم 4 حزيران في ملعب ريازور في لاكورونيا، وذلك ضمن تحضيراته لمباريات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.