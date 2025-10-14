متوجاً بإنجاز عالمي .. نادي غاز الجنوب يعود من أوزبكستان إلى البصرة

شفق نيوز- البصرة

وصل وفد نادي غاز الجنوب إلى محافظة البصرة بعد مشاركته في بطولة العالم للأندية والمنتخبات برياضة الكيك بوكسنغ، التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند، محققاً إنجازاً رياضياً إضافة إلى سجل إنجازاته المحلية والدولية.

وقال رئيس النادي حازم محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق غاز الجنوب تمكن من تحقيق نتائج لافتة في البطولة بعد منافسة قوية مع فرق دولية من مختلف القارات، إذ نجح في اعتلاء منصات التتويج ونيل 12 ميدالية ملوّنة، منها 3 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، وهذا يؤكد المستوى المتميز الذي يقدمه النادي في المحافل العالمية".

وأضاف أن "البطولة شهدت تألقاً واضحاً لأبطال النادي الذين مثّلوا العراق خير تمثيل، وسط دعم ومتابعة من إدارة النادي والوفد المرافق الذي واكب النزالات اليومية بحماس وعزيمة، ويعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة نادي غاز الجنوب في رفع راية الوطن خفاقة في البطولات العالمية".