متوجات باللقب.. طائرة منتخب سيدات العراق لكرة الصالات تهبط اضطراريا في اربيل بسبب العاصفة

شفق نيوز/ وصلَ في تمام الساعة الرابعة والنصف مِن، صباح اليوم الأحد. إلى مطار بغداد الدوليّ، وفد منتخب سيدات العراق لِكرةِ الصالات بطل كأس غرب آسيا الثالثة التي اختتمت في مدينة جدة السعودية، بعد رحلة محفوفة بالمخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

واستقبل المنتخب المتوّج من قبل النائب الثاني لاتحادِ كرةِ القدم، يونس محمود، الذي نقل للوفد تهاني وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال للاعبات والكادر الفني والإداري للمنتخبِ بعد هذا الفوز الرائع والانجاز الكبير.

وأشاد، محمود، بالنتائج التي حققها المنتخب النسوي والذي وصفه بالمميز، مشيراً الى ان احراز لقب بطولة غرب آسيا سيؤسس عليه بناء جديد للكرة النسوية مثمناً، في حديثه أثناء الاستقبال، كل الجهود التي وقفت وراء تحقيق الأنجاز الرائع على الصعيد الإقليمي.

وكانت طائرة وفد منتخبنا لكرة صالات السيدات قد حطت بشكلٍ اضطراري أولاً في مطارِ أربيل الدوليّ، فجر الأحد، حيث بقيت لثلاث ساعات، بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة بغداد قبل ان تقلع مجدداً من مطار اربيل لتصل الى مطار بغداد الدوليّ في ساعات الصباح الأولى.

وأوعزَ وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، بتخصيص طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى وفدِ المنتخبِ النسويّ لكرةِ الصالات، الحائز على لقبِ بطولة كأس غربِ آسيا الثالثة، بدلاً من مطارِ بغداد الدوليّ، غير ان سوء الأحوالِ الجويّة أربكت رحلة الوفد حيث كانَ مِن المُفترضِ أن تصلَ الطائرة التي تقلُ الوفدَ إلى مطارِ بغداد الدوليّ في منتصفِ الليل، إلا أن انعدام الرؤيّة وصعوبة الهبوطِ دفعَ قائدَ الطائرة إلى اتخاذِ قرارِ هبوطها في مطارِ أربيل الدوليّ، بعد أن كان مطارُ مدينة النجف الدوليّ هو الآخر قد أوقفَ الملاحةَ الجويّة، بسبب العاصفةِ الترابيّة وانعدامِ الرؤيا هناك أيضاً.