"متمسك بالصقور".. شنيشل يكشف قرب التعاقد مع محترفين على مستوى عال

شفق نيوز/ أكد مدرب فريق نادي القوة الجوية الرياضي العراقي لكرة القدم راضي شنيشل، يوم السبت، تمسكه بتدريب الفريق، كاشفاً في الوقت نفسه عن قرب تعاقد ادارة فريقه "الصقور" مع لاعبين محترفين.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إنه لا يمكن ترك الفريق في هذه الظروف الصعبة، مبيناً أنه جلس مع الادارة لوضع النقاط على الحروف بغية ايصال الفريق لمستوى الطموح .

وأضاف شنيشل انه سيناقش مع ادارة النادي موضوع المحترفين والتعاقد مع مميزين منهم ليكونوا اضافة للفريق، على ان لايكونوا محترفين بالاسم لكن سيكون الاختيار وفق مواصفات عالية .

واشار الى انه ارتآى التركيز على اللاعبين المحترفين لسد الفراغات الحاصلة بصفوف الفريق خلال المرحلة الاولى والتي كلفت الفريق نزيفاً للنقاط .

وأوضح أن الادارة ابدت استعدادها لدعم الفريق وتسهيل كل الجوانب بغية تجهيز الفريق بشكل كامل في المرحلة الثانية ليدخل في المنافسة بقوة .

وبين شنيشل، أن الدوري مازال قائماً رغم فارق النقاط وانفراد الشرطة بالصدارة في المرحلة الاولى، لافتاً إلى أن الدوري لم يحسم وهنالك جولة كاملة ستحدث فيها متغيرات ومفاجآت ما تزال قائمة رغم فارق النقاط الكبير بين الشرطة ومنافسيه على المركز الاول .

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الخامس برصيد 33 نقطة .