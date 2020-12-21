متفوقا على 86 فريقاً.. الشرطة اولاً في ختام بطولة العراق للتايكواندو

شفق نيوز/ اختتمت يوم الاثنين، فعاليات بطولة أندية العراق للمتقدمين بالتايكواندو، التي أقيمت في محافظة كربلاء المقدسة، بمشاركة 86 فريق من مختلف محافظات العراق.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المركز الأول كان من نصيب نادي الشرطة، فيما حل ثانيا نادي أمانة بغداد، في حين نال المركز الثالث نادي الكهرباء.

وأضاف مراسلنا: تشارك في المركز الرابع ناديا الميناء والجنسية، بينما حل في المركز الخامس نادي البصرة، فيما حقق نادي الكرخ المركز السادس.

وتابع: اما بقية المراكز فكان السابع لنادي أعالي الفرات والثامن لنادي ميسان، بينما جاء تاسعاً نادي المرور ونادي غاز الشمال حل في المركز العاشر.

وتعد هذه البطولة هي الاولى بعد التوقف الاجباري بسبب جائحة كورونا الذي شل الحركة الرياضية في العراق العالم.