متصدر الدوري الممتاز يعسكر في البصرة تحضيراً للمرحلة الثانية

شفق نيوز/ دخل فريق الشرطة بكرة القدم، اليوم الجمعة، معسكراً داخلياً في محافظة البصرة تحضيراً للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي حسين الخرساني لوكالة شفق نيوز؛ إن "المعسكر الذي يستمر لمدة عشرة أيام، تتخلله عدد من المباريات التجريبية التحضيرية".

وأضاف الخرساني؛ ان "الهدف من المعسكر هو الإبقاء على الروح نفسها التي كانت سائدة في المرحلة الأولى والتي توج فيها الفريق بفارقٍ كبير عن أقرب منافسيه، ونال على إثرها ثناء ومتابعة المختصين".

يشار الى ان نادي الشرطة اعتلى صدارة الدوري برصيد 53 نقطة ، فيما تصدر لاعبه السوري محمود المواس قائمة الهدافين برصيد 13 هدفاً.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من الدوري ستنطلق في الثامن من الشهر المقبل، حيث سيلاقي الشرطة وصيف المسابقة نادي الطلبة على ملعب الشعب الدولي.