متصدر الدوري العراقي الممتاز يعزز صفوفه بمهاجم نيجيري

شفق نيوز/ أبرمت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، يوم الجمعة، عقداً مع لاعب نيجيري لتدعيم صفوف فريقها بكرة القدم متصدر الدوري في مرحلتهِ الأولى.

وقال حسين الخرساني الناطق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن اللاعب النيجيري "جودين شاكا" الذي كان ينشط في الدوري الأوزبكي والبالغ من العمرِ (25) عاماً أصبح لاعباً شرطاوياً، وتم تسجيله في القائمة الرئيسية للفريق لدى الاتحاد الدولي.

يشار إلى ان اللاعب "شاكا" لعب في المرحلة السابقة مع فريقِ ماشا المبارك في الدوري الأوزبكي.

ومن المؤمل ان يلتحق اللاعب بصفوف الفريق بعد اكتمال اجراءات استحصال التاشيرة الى العراق.