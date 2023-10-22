متسلحاً بالأرض والجمهور.. مدرب النوارس يرفع راية التحدي في الاستحقاق الآسيوي

شفق نيوز / أقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، يوم الأحد، المؤتمر الفني لمباراة الزوراء والنجمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وتقام المباراة يوم غد الاثنين، عند الساعة السابعة مساءً على ملعب البصرة الدولي، وسيرتدي الزوراء الزي الأبيض، بينما يرتدي النجمة اللبناني الزي الأحمر.

وقال مدرب الزوراء حسام البدري، في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز: "نسعى لتحقيق الفوز على فريق النجمة، ولا سيما أننا نمتلك عاملي الأرض والجمهور، وسيكونان عاملين إضافيين لتحقيق الفوز في لقاء الغد".

ومع عودة الجماهير، توقع البدري، أن تكون النتائج إيجابية في المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد أن انسجم اللاعبين الجدد فيما بينهم من خلال لقائي العربي الكويتي والرفاعي البحريني.

وأوضح أن "الفرصة ما زالت قائمة للانتقال إلى المرحلة الثانية، ولا سيما بعد خوضنا عدداً من المواجهات الودية والرسمية، لتصبح الرؤيا أوضح من السابق"، مردفاً بالقول: "لدينا معلومات جيدة عن فريق النجمة، هو فريق قوي ومتصدر الدوري اللبناني، وقد شخّصنا نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس".

وكان نادي الزوراء، قد تغلب على الحدود ودياً بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها اللاعب كولينس "هدفين" ومحمد علي عبود هدف واحد.