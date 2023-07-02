متسابقة هوليرية و3 لاعبين يمثلون دراجات العراق الهوائية في الدورة العربية

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي للدراجات الهوائية، يوم الأحد، عن قائمة المنتخب العراقي الذي سيشارك في الدورة العربية المقرر انطلاقها في الجزائر للمدة من 5-15 من تموز/ يوليو الجاري.

وقال الناطق الاعلامي للاتحاد ساجد سليم، لوكالة شفق نيوز، ان "الكادر التدريبي للمنتخب العراقي للدراجات سمى ثلاثة لاعبين ولاعبة واحدة لتمثيل المنتخب في الدورة بعد اجراء منافسات بين اللاعبين المصنفين الاوائل محليا".

وبين ان "اللاعبين الثلاثة هم وهبي سليمان، ومحمد محمد علي، وسربست عبد الله، اما اللاعبة الوحيدة فهي داهات كاوة، من اربيل، كما تمت تسمية المدرب محمد رضا، وبسمة اياد ادارية الوفد، وهاني عقيل ميكانيكي".

واعتمد الاتحاد العربي للدراجات الهوائية مسارات السباق ضمن فعاليات الدورة العربية المقبلة.