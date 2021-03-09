متذيل الدوري العراقي الممتاز يسمي مدرباً جديداً

شفق نيوز/ كشف المدرب سمير كاظم، الثلاثاء، عن تسميته مديراً فنياً جديداً لفريق نادية السماوة بكرة القدم الذي يتذيل الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم خلفاً للمستقيل شاكر محمود .

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز إن "إدارة نادي السماوة فاتحتني اليوم لقيادة الفريق للادوار المقبلة من الجولة الثانية بعد قبولها استقالة شاكر محمود".

وأضاف أنه وافق على تسلم تدريب الفريق بعد أخذ رأي زميله المدرب شاكر محمود الذي أكد له أنه لا نية لديه بالعودة أبداً بسبب ظروفه الخاصة.

واوضح كاظم انه سيتسلم مهمته الجديدة مع السماوة ويباشر في تدريب الفريق يوم الخميس المقبل.

وتابع انه سيقود الفريق في اول مباراة له امام الكرخ يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز .

واشار الى انه سيعمل من اجل تحقيق نتائج جيدة والتخلص من تذيل قائمة فرق الدوري الممتاز .

ويحتل فريق نادي السماوة المركز 20 برصيد 18 نقطة بعد انتهاء الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز .