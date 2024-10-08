متخوفاً من ضعف الإقبال.. اتحاد الكرة يحث الجماهير لحضور مباراة العراق وفلسطين في البصرة

شفق نيوز/ حث عضو اتحاد الكرة، مشرف اللجنة الأمني العام غالب الزاملي، يوم الثلاثاء، الجماهير العراقية، لحضور مباراة منتخبي العراق وفلسطين في الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المقررة يوم الخميس في البصرة، متخوفاً من ضعف الإقبال بسبب التوتر الأمني الحاصل في المنطقة.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز: "لقد قمنا بالتهيئة والترتيب مع محافظة البصرة وعمليات وشرطة البصرة وأمن الملاعب استعدادا لمباراة يوم الخميس المقبل بين منتخب العراق وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

واشار الى ان "الدلائل تشير الى ضعف الإقبال الجماهيري سيشهد مباراة العراق وفلسطين بسبب التوتر الأمني الحاصل في المنطقة الخاصة بأحداث لبنان والاعتداء الصهيوني السافر على لبنان وفلسطين الذي سينعكس سلباً على الإقبال الجماهيري والأنشطة الرياضية".

واوضح ان "توقعنا بضعف الإقبال جاء وفق المعطيات على أرض الواقع لا سيما بعد توافد أعداد كبيرة من اخواننا النازحين اللبنانيين وانشغال جميع المحافظات بضمنها البصرة بتأمين وسائل الاقامة والطعام ووسائل الراحة لهم".

وتابع الزاملي قائلاً: "نأمل أن لا تؤثر الأحداث على جمهورنا الوفي وأن يكون حاضرا بقوة كما عودنا مع كل مباراة تقام على ارض الفيحاء"، لافتاً إلى أن" تذاكر المباراة متوفرة في مواقع الاقتناء ونحتاج إلى تشجيع جمهورنا العزيز واعلامنا المميز".

وشدد على "ضرورة تشجيع الجمهور والحضور الكبير الى مباراة الخميس لا سيما وأن كل النتائج الايجابية تخدم مشوار منتخبنا وتقربنا من التأهل إلى مونديال كأس العالم".

وختم بالقول إن "منتخبنا الوطني يحتاج الى الجمهور بشدة في هذه المباراة لأنها مباراة مهمة لكسب نقاطها"، مؤكداً أن "الفريق الفلسطيني ليس سهلاً ولديه محترفون في مختلف بلدان العالم ولابد الاستعداد للقاء من كل الجوانب".