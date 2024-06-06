متخصصون يؤشرون نقاط قوة منحت المنتخب العراقي الأفضلية على إندونيسيا

شفق نيوز/ أشّر متخصصون بالشأن الكروي العراقي، يوم الخميس، بعض نقاط القوة التي منحت المنتخب الوطني العراقي الأفضلية على نظيره الاندونيسي ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وقال المدرب المحترف سامي بحت لوكالة شفق نيوز، إن "الشوط الأول كان سلبياً، ولم يكن المنتخب بوضعه الطبيعي، بينما تغير اللعب في الشوط الثاني وكان الأداء ايجابياً، وتمكنا من تسجيل هدفين لنحسم اللقاء لصالحنا".

واضاف ان "ادارة المباراة من قبل مدرب منتخبنا كاساس أعطت التفوق الكبير للمنتخب العراقي في الشوط الثاني وذلك من خلال التبديلات والتوظيف الصحيح".

واشار الى ان "كاساس غيّر اسلوب اللعب، من الطويل إلى أسلوب الاستحواذ والضغط العالي على الفريق الاندونيسي ليحسم اللقاء لصالحه، ويكسب منتخبنا النقاط الثلاث بالعلامة الكاملة".

بينما قال المدرب اكرم صبيح لوكالة شفق نيوز، "كان اداء المنتخب العراقي جيداً أمام إندونيسيا ولاسيما في الشوط الثاني بعد اجراء المدرب كاساس تغييرات مهمة باشراكه المهاريين (علي جاسم ويوسف الامين)، مؤكداً ان علي جاسم غيّر من وضع المباراة وأثبت أنه النجم الاول بالعراق بفضل الامكانية والمهارة الرائعة التي يمتلكها".

واستدرك قائلا، "علينا ألّا ننسى عوامل ساعدت الخصم في بعض المواقع على التفوق والتي كانت تأثيراتها سلبية على منتخبنا مثل: الرطوبة العالية، والجمهور الكبير الذي كان يؤازر منتخبه في الملعب".

ودعا صبيح مدرب المنتخب الوطني إلى "إبعاد بعض اللاعبين ودعوة آخرين يستحقون بامتياز الاستدعاء للمنتخب مثل: محمد سامي، وقوقية، وعلي محسن، وامير صباح، وعلي شاخوان"، مبينا ان "هؤلاء لابد ان يأخذوا فرصتهم مع المنتخب والاستفادة منهم".