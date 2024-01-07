متخصصون يرصدون غياب الانسجام بين لاعبي المنتخب العراقي

استطلعت وكالة شفق نيوز، آراء متخصصين عراقيين في كرة القدم بعد لقاء المنتخب الوطني العراقي وكوريا الجنوبية، وهي الودية الأخيرة لمنتخب العراق قبل دخوله في المنافسات الاسيوية الرسمية المقررة في قطر يوم 12 من الشهر الحالي.

وانتهت مباراة اسود الرافدين مع الشمشون الكروي بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، وكان لأصحاب الشأن آراء متباينة حول مستوى المنتخب وطريقة كاساس في اختيار التشكيلة وادارة الفريق خلال الـ 90 دقيقة.

المباراة كشفت اخطاء خطوط المنتخب العراقي

وقال المدرب والخبير الكروي كاظم الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن المباراة جاءت بتوقيت مهم جدا وكشفت اخطاء خطوط منتخبنا التي بالتأكيد سيسعى كاساس لمعالجتها خلال المدة المتبقية لبطولة آسيا، سيما وأنه سيلاقي منتخب قوي مماثل بالأسلوب مع كوريا وهو اليابان الذي يلعب بمجموعة العراق ومن المحتمل أن يلاقي منتخبنا نظيره الكوري الجنوبي بدور الـ16 ايضا، وهذا ما سيخدمنا بعدما اصبح لعبه مكشوفاً أمام كاساس .

واشار الى ان المنتخب الكوري الذي يضم لاعبين كبار محترفين بدوريات أوروبية، لعب بضغط عالٍ على لاعبي منتخبنا وسيطر على مجريات اللقاء مقابل عدم تركيز لاعبينا الذين بدى الانسجام بينهم مفقوداً، سيما واننا شاهدنا لاعبين يلتقون بالتشكيلة لاول مرة، مبينا ان التجمع في الأيام المتبقية في الإمارات ستكون فرصة للتأقلم وانسجام اللاعبين قبل الدخول ببطولة آسيا في قطر .

وتابع قائلا، كان لدى لاعبينا الرهبة من فريق له اسمه الكبير دوليا وقارياً مثل كوريا الجنوبية والذي كانت الحيازة له في اغلب فترات المباراة مع هجمات خجولة للاعبي منتخبنا الذين أضاعوا ثلاث فرص محققة للتسجيل .

مباراة صعبة.. وصنع الفارق كان ممكنا

بدوره قال المدرب والمحلل الكروي بسام رؤوف لشفق نيوز، إن المباراة كانت صعبة على منتخب العراق كما توقعنا سيما وأنه واجه منتخب كوريا وهو منتخب من الطراز الأول في القارة وهو منتخب متمكن ويمتلك السرعة والحيازة على الكرة والانتشار ونقل الكرات والضغط العالي، ولهذا كانت فرصة جيدة للمنتخب للدخول في البطولة الآسيوية بعد هذا اللقاء على الرغم من ان كاساس مازال لم يستقر على تشكيلة ثابتة لحد الان .

وأضاف هناك لاعبين مميزين بمنتخبنا مثل علي جاسم وزيدان إقبال ودانيلو سعيد ومنتظر ماجد ويوسف الأمين وحسين علي وآخرين يحتاجون مدة اطول لبنائهم، مبينا ان هكذا لاعبين بامكانهم صنع الفارق كون لديهم مستويات جيدة لكنهم بحاجة الى الخبرة من خلال الاستمرار والمباريات الودية الدولية.

واستطرد قائلاً، ان الخسارة بمباراة ودية لا يعني اليأس بل ستساعد المنتخب لمواجهة منتخبات متساوية بالمستوى والأداء مع كوريا مثل اليابان، لافتاً إلى أن الخسارة لم تكن ثقيلة رغم قوة المنتخب الكوري لكني اقول ان هذا المنتخب سيكون مستقبل المنتخب الوطني وسيكون خير ممثل للكرة العراقية بعد مدة معينة.

وتابع بالقول: تبقى هناك طريقة وتكتيك المدرب التي سيعتمدها باللعب وحسب قناعاته في البطولة الآسيوية، سيما وان منتخبنا بطولة بانتظار بطولة رسمية لها طبعها الخاص وأسلوبها وظروفها ، مبينا ان المنتخب العراقي معروف عليه يلعب في ظروف صعبة ويحقق نتائج طيبة .

واكد ان مباراتنا امام كوريا كانت ذو فائدة لانها كانت على مستوى عال في مرحلة اخيرة لإعداد وبناء المنتخب وبالتاكيد سيعمل كاساس على تجاوز الاخطاء الفنية ليظهر المنتخب بشكل جيد في بطولة آسيا .

نصيحة لكاساس

في حين قال المدرب الكروي العراقي صادق حنون لوكالة شفق نيوز، إن المباراة كانت قوية سيما وان منتخبنا واجه منتخبا كبيرا مثل المنتخب الكوري الذي يمتلك عناصر جميعها تلعب في الدوريات الاوربية .

واضاف، اعتقد أن وضع منتخبنا مازال جيداً وهناك لاعبين قدموا نفسهم بشكل ايجابي وبالمقابل هناك لاعبين لم يظهروا بالمستوى المطلوب، مبيناً الآن أصبحت الصورة واضحة أمام المدرب بعدما تعرف على مستويات اللاعبين جميعاً ، لكن على كاساس للاستقرار على التشكيلة الاخيرة من اجل الانسجام وخلق التوافق مع اللاعبين .

وختم حنون، نصيحتي لكاساس ان يعتمد على اللاعبين أصحاب التجربة ليكون لهم الحصة الأكبر بالمباراة الأولى في بطولة آسيا ، لعامل الخبرة التي يمتلكونها فإنها مطلوبة في هكذا بطولات قارية قوية، فضلا عن اعتماده على اللاعبين الأكثر جاهزية من الذين لعبوا مباريات كثيرة خصوصا في دورياتهم، سيما وان البطولة محتاجة الى جانب بدني عالي .