متخصصون يبدون آراءهم بشأن تشكيلة المنتخب العراقي في مواجهة نظيريه الاندونيسي والفيتنامي

شفق نيوز/ اعلن مدرب منتخب العراق لكرة القدم خيسوس كاساس عن قائمة تضم 25 لاعبا لتمثيل المنتخب العراقي لمواجهة منتخبي إندونيسيا وفيتنام ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

شفق نيوز استطلعت آراء متخصصين حول الأسماء التي استدعاها المدرب لتمثيل العراق في أهم مشاركتين آسيويتين

وقال مدرب المنتخب الوطني واللاعب الدولي السابق باسم قاسم، إن خيارات كاساس "جيدة"، وتكاد تكون أقرب للمثالية، فيما لو طرأ عليها بعض التغييرات البسيطة في خيارات خط الدفاع.

واضاف ان الجهاز الفني يعمل لتأسيس جيد فنيا ومعنويا لإنجاح مهمة المنتخب في مشواره المهم في تصفيات كأس العالم وكذلك امم اسيا.

وتمنى قاسم التوفيق والنجاح للكادر التدريبي ولاعبي المنتخب في مشوارهم الرسمي الأول لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

من جانبه قال المدرب حسن كمال، لوكالتنا "أعتقد أن تواجد اللاعب (مهند عبد الرحيم) كان ضرورياً مع المنتخب لما يقدمه من مستوى جيد في الدوري لتعزيز خط الهجوم".

واشار الى ان هنالك لاعبين موجودون في القائمة لا يستحقون التواجد والسبب نالوا أكثر من فرصة وإختبار وتجربة ومع ذلك نراهم متواجدين رغم عدم تقديمهم شيء يخدم المنتخب.

ودعا كمال مدرب منتخبنا كاساس ألاّ يقبل ممارسة الضغط عليه بالاختيارات لان هناك لاعبين اخذوا اكثر من فرصة، ومستواهم لا يؤهلهم للعب مع منتخب بقيمة العراق، ومع هذا نراهم في كل قائمة.

وختم بالقول "اتمنى ان تكون تلك الاختيارات من قناعة ورؤية كاساس كما اتمنى ايضاً له التوفيق والنجاح للمنتخب بمشواره المقبل".

من جهته قال لاعب المنتخب الوطني السابق باسل كوركيس ان: كاساس منح اغلب الاسماء المذكورة الفرصة في عدة مشاركات لتمثيل المنتخب الوطني واعتقد ان اغلبهم قدم اداءً مقنعاً.

واضاف ان المدرب اختار الاسماء بعد توصله الى قناعة تامة بمستوياتهم من وجهة نظره وما يراه مناسباً لخدمة منتخب العراق.

وأضاف كوركيس، أن الأهم من كل ذلك وصول اللاعبين الى الجاهزية قبل خوض المنافسات، وان يستغلوا فرصة دعوتهم للمنتخب من خلال تقديمهم كل مالديهم من جهد ومستوى فني.

وتابع قائلاً : ان معظم الاسماء التي تم اختيارها لقائمة المنتخب مقنعة الى حدٍ ما، وننتظر منهم تقديم مستوى جيد ومضاعفة الجهد في البطولتين المرتقبتين.

وضمت قائمة المنتخب الوطني العراقي التي كشف عنها كاساس كلاً من : جلال حسن ، فهد طالب، أحمد باسل ، فرانس بطرس ، سعد ناطق ، علي عدنان ، ريبين سولاقا، حسين علي ، مصطفى سعدون ، أحمد يحيى ، ميرخاس دوسكي ، أمجد عطوان ، أحمد علي ، أسامة رشيد ، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، حسن عبد الكريم ، دانيلو السعد، يوسف أمين ، بشار رسن ، علي جاسم ، أيمن حسين ، علي الحمادي ، مهند علي وباشانغ عبدالله.