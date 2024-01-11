متخصصون كرويون يقترحون "التشكيلة الأفضل لمنتخب العراق في بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ مع اقتراب انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر بمشاركة 24 منتخباً ضمنها منتخب العراق الذي سيخوض مواجهاته ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانبه منتخبات إندونيسيا واليابان وفيتنام، استطلعت وكالة شفق نيوز، آراء المدربين والمحللين الرياضيين بشأن تشكيلة المنتخب الأنسب التي ينصحون بها المدرب الأسباني خيسوس كاساس خلال منافسات البطولة الاسيوية.

ويرى المدرب حسن احمد أن التشكيلة الأفضل بالنسبة له للمنتخب العراقي في بطولة آسيا هي :

جلال حسن : لحراسة المرمى .

لخط الدفاع : احمد يحيى وريبين سولاقا وسعد ناطق وحسين علي .

خط الوسط : امير العماري بوسط الميدان امام الدفاع ، وبشار رسن وزيدان اقبال ، وعلي جاسم وعلي الحمادي على الاجنحة .

لخط الهجوم : ايمن حسين .

بينما رأى المدرب والمحلل الكروي سعد حافظ التشكيلة الأنسب للمنتخب هي :

لحراسة المرمى : جلال حسن

لخط الدفاع : حسين علي سعد ناطق وعلي عدنان احمد يحيى

وللوسط : امير العماري وابراهيم بايش يتوسطهم زيدان اقبال وعلى الأجنحة علي جاسم وعلي الحمادي

وللهجوم : مهند علي .

في حين وجد اللاعب والمدرب والدولي السابق بهاء كاظم ان التشكيلة الافضل هي :

جلال حسن لحراسة المرمى

لخط الدفاع : ميرخاس دوسكي وريبين سولاقا وسعد ناطق وحسين علي .

خط الوسط : في الارتكاز احمد علي واسامة رشيد ، وزيدان اقبال خلف المهاجمين ، وعلي جاسم وإبراهيم بايش على الاجنحة .

وللهجوم علي الحمادي .

بينما رأى لاعب المنتخب الوطني السابق والمحلل الكروي اوس ابراهيم ان التشكيلة الأفضل للمنتخب :

لحراسة المرمى : جلال حسن .

لخط الدفاع : ميرخاس دوسكي سعد ناطق زيد تحسين حسين علي .

خط الوسط : علي جاسم امير العماري زيدان اقبال ابراهيم بايش .

وللهجوم : مهند علي وعلي الحمادي .