متجاهلة غضب الجماهير.. إدارة ريال مدريد تتمسك بأنشيلوتي رغم الخسارة الثقيلة

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الاثنين، أن إدارة نادي ريال مدريد ما زالت متمسكة بالمدرب كارلو أنشيلوتي على الرغم من الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق "الملكي" أمام برشلونة ليلة أمس الأحد في كلاسيكو كأس السوبر.

ووعاش جمهور ريال مدريد ليلة قاسية بعد تعرض الفريق لهزيمة مذلة أمام "البارسا" بنتيجة 2-5، الذي لعب أيضاً منقوصاً من حارسه تشيزني الذي تعرض للطرد في الشوط الثاني، ومع ذلك فشل الفريق "الملكي" في الوصول لمرمى "البارسا".

ووفقاً للصحيفة فإن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز، سيلتقيان المدرب كارلو أنشيلوتي في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت "يرغب مسؤولو النادي الكبار في الجلوس مع المدرب وتحليل ما حدث في نهائي كأس السوبر ضد برشلونة، ومحاولة إيجاد حل للمشكلات التي واجهت الفريق"، وهو ما يعني عدم وجود إقالة حالية للمدرب، كما تطالب الجماهير الغاضبة، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أنه "بينما يتم طرح أسئلة بشأن مستقبل أنشيلوتي، الذي لديه عقد حتى العام 2026، لن يتم اتخاذ قرارات جذرية بشأن المدرب في هذا الوقت، رغم أن النتيجة في مباراتي الكلاسيكو هذا الموسم تسببت في الكثير من الضرر".

وتابعت الصحيفة "طريقة أداء الفريق وخسارته أمام برشلونة في مباراتين هذا الموسم بالفعل أغضبت بيريز، وسيكون هناك نقاش لمعرفة المشكلة وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجتها".

وبينت أن "إمكانية دخول النادي إلى السوق لشراء ظهير أيمن جديد لا تزال قائمة، رغم أنه لن يتم التوقيع مع لاعب مركز دفاع في كانون الثاني/ يناير الجاري".

واختتمت الصحيفة بالقول "كانت هناك صافرات استهجان من قبل جماهير ريال مدريد بالأمس، خاصة أن الفريق نتائجه متذبذبة هذا الموسم رغم استمرار منافسته على لقب الدوري الإسباني".