متاحة للجميع.. نادي ألماني يعزز علاقته بمشجعيه باستراتيجية "حضور المباريات مجاناً"

شفق نيوز / أعلن نادي الدرجة الثانية الألماني "فورتونا دوسلدورف"، انه سيوفر تذاكر مجانية لجميع مشجعيه في بعض المباريات الموسم المقبل، كجزء من استراتيجية النادي الجديدة لترسيخ علاقة النادي بالمدينة والمشجعين.

وقال مسؤولو النادي إن التذاكر ستتاح بالمجان لجميع المشجعين عن طريق قرعة ستتم عبر منصة مخصصة، وسيتم تقديم ثلاث مباريات مجانية على الأقل في الدوري الموسم المقبل، وسيتكفل رعاة النادي بتغطية التكلفة.

قال ألكسندر جوبست، الرئيس التنفيذي للنادي: "كرة القدم للجميع، سيكون لدينا دخول مجاني لمباريات الدوري في هذا الملعب، نحن نسميها (استراتيجية) "فورتونا للجميع"، والتي يمكن أن تقودنا، وستقودنا إلى مستقبل ناجح".

وقال الرئيس التنفيذي إن المرحلة التجريبية لتوزيع التذاكر مجاناً على المشجعين، ستشمل 3 مباريات على ملعب النادي على الأقل في الموسم المقبل، على أن يتم التوسع في المبادرة لتشمل المزيد من المباريات، الهدف الرئيسي هو أن تغطي المبادرة جميع المباريات التي ستقام على أرض النادي.

وقال أيضاً: "هذا النادي ملك للأصدقاء والأعضاء، تقع على عاتقنا مسؤولية إرساء الأسس لمستقبل ناجح، هذه هي بوصلتنا".

وقال النادي إن الشركات الراعية وقَّعت على صفقة مدتها خمس سنوات، بقيمة 45 مليون يورو، من ضمن بنودها تمويل هذه الاستراتيجية. وقال النادي إن حوالي 20% من هذه الإيرادات ستذهب إلى تطوير قطاع الشبان، وكرة القدم للسيدات، و20% أخرى ستذهب إلى مشاريع البنية التحتية الرقمية وتطوير الاستاد.

"فورتونا دوسلدورف" لديه متوسط حضور جماهيري في ملعبه يقارب 30 ألف مشجع في المباراة الواحدة، رقم مميز في الدرجة الثانية من البوندسليغا.

وعن المبادرة الجميلة، قال ستيفان كيلر، عمدة مقاطعة دوسلدورف، "إنه مفهوم فريد لكرة القدم، وأنا واثق من أنه سيأخذ فورتونا إلى الأمام، يمكنك أن تشعر أن شيئاً جديداً يبدأ اليوم.. يمكن أن يشعل ثورة محتملة في كرة القدم".