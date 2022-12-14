متابعة بغدادية "مجنونة" لمباراة الارجنتين وكرواتيا: ميسي يقود الحافلة للنهائي

شفق نيوز / شهدت العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الثلاثاء، متابعة قياسية للمواجهة الأولى للدور نصف النهائي بمونديال قطر 2022، بين الأرجنتين وكرواتيا.

وانتصر رفاق ميسي بنتيجة (3-0)، ليحجزوا البطاقة الأولى للمباراة النهائية، للمرة الثانية في آخر 3 نسخ من كأس العالم.

وقال موقع كووورة المتخصص بالأخبار الرياضية إنه "تم تنظيم أكبر تجمع للجماهير التي شاهدت المباراة عبر شاشات عملاقة، في منطقة المنصور، غربي بغداد، وسط أجواء مميزة بحضور مختلف الأعمار".

وارتدى قسم كبير من الجمهور البغدادي، قمصان المنتخب الأرجنتيني، خاصة قميص النجم ليونيل ميسي، فيما حضر أنصار كرواتيا بنسبة أقل وأغلبهم من عشاق مودريتش وريال مدريد.

وعقب نهاية اللقاء، نظم أنصار المنتخب الأرجنتيني مسيرات احتفالية في شوارع العاصمة، ابتهاجا باقتراب ميسي من تحقيق حلمه الكبير بالتتويج باللقب العالمي.

وعلى الصعيد ذاته، نالت صورة معبرة عن قيادة ميسي لحافلة المنتخب الأرجنتيني، أصداءً واسعة في صفحات التواصل الاجتماعي لدى الناشطين العراقيين.