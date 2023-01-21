مبلغ قياسي.. قميص ميسي أمام رونالدو في الرياض يتجاوز 47 ألف دولار

شفق نيوز / طرح نادي باريس سان جيرمان، القمصان التي لعب بها ضد النجوم في الرياض، في جولتهم في السعودية، للبيع، ومن بين كل القمصان وصل قميص نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى مبلغ قياسي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، حقيقة أن يكون ليونيل ميسي قد واجه لآخر مرة خصمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ساهمت في ارتفاع قيمة القميص

وبدأت أسعار جميع القمصان من 89 يورو (96.2 دولارا)، لكن قميص مسي وصل إلى 47300 ألف دولار أميركي بعد أقل من أسبوع من طرحه، وهو المبلغ الذي قدمه مشجع صيني.

ويبلغ سعر قميص ميسي في المباراة ضد كريستيانو حاليا ما يقرب من 25000 يورو، ولكن لا يزال هناك ثمانية أيام متبقية لإغلاق المزاد، مما يشير إلى أنه قد يصبح الأغلى حتى الآن.

ويعد القميص أصليا لأنه نفس القميص الذي ارتداه ميسي خلال المباراة، وفق الصحيفة.

وخسر فريق نجوم موسم الرياض المكون من رونالدو ولاعبي فريقه الجديد النصر وغريمه الهلال أمام الأرجنتيني المتوج بكأس العالم الأخيرة في قطر ميسي ورفاقه في سان جرمان 4-5 الخميس الماضي على ملعب الملك فهد أمام أكثر من 60 ألف مشجع.