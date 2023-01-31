"مبلغ باهظ" يمنع تعاقد نجم المنتخب العراقي مع نوروز والشرطة قد يظفر بخدماته

شفق نيوز/ اكد مدرب فريق نوروز لكرة القدم ولي كريم، يوم الثلاثاء، ان ادارة النادي لم تتمكن من التعاقد مع لاعبها السابق اسو رستم لطلبه "مبلغاً باهظا"، فيما أشار إلى قرب ظفر نادي الشرطة بخدمات اللاعب، الأمر الذي نفته إدارة النادي.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، إن "النادي لا يمتلك مبالغ باهظة طلبها اسو رستم مقابل التعاقد معه"، مبينا ان "رستم ومن خلال علاقتي وتواصلي معه يجري مفاوضات وصلت مراحلها الأخيرة مع نادي الشرطة".

واضاف ان "رستم طلب 250 مليون دينار مقابل تمثيله للشرطة وان ادارة الشرطة وافقت ومن المؤمل ان توقع العقد معه خلال الساعات المقبلة".

واشار كريم الى ان "نادي نوروز يرغب بالتعاقد مع اسو رستم مجددا واعادته لناديه الأم لكن المبلغ كبير والمدة المتبقية من الدوري الممتاز 5 اشهر".

من جانبها نفت ادارة الشرطة عن لسان ناطقها الاعلامي حسين الخرساني وصولها لاتفاق مع اللاعب اسو رستم.

وقال الخرساني لوكالة شفق نيوز، إن "كل تلك الأنباء مجرد كلام لكن الادارة لم تصل الى اتفاق نهائي مع اسو وكل الاخبار التي تؤكد توقيع العقد مع اسو على بعد خطوات ، كلام غير دقيق مع أن هنالك رغبة بضم هذا اللاعب المميز".

وكان اسو رستم كشف عن سبب انهاء عقده مع نادي السالمية وقال إنه جاء بطلب منه كون أن النادي تخلف عن دفع مستحقاته المالية على مدار الأشهر الستة الماضية باستثناء مبلغ مقدمة العقد.