أمبرو البريطانية تجهز نادي أربيل لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي اربيل الرياضي، يوم الإثنين، تعاقدها مع شركة أمبرو البريطانية لغرض تجهيز فريقها لكرة القدم النادي بالمستلزمات الرياضية.

وقال محمود عزيز نائب رئيس النادي لوكالة شفق نيوز، إن الاتفاق مع الشركة سيبدأ فوراً لتجهيز الفريق المشارك في دوري العراقي الممتاز لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وامبرو شركة بريطانية خاصة للتجهيزات الرياضية وكرة القدم، يقع مقرها في مدينة مانشستر، ومنذ عام 2012 أصبحت تابعة لشركة لإيكونكس الأمريكية، وتقوم امبرو بتصميم وتصدير وتسويق الملابس المتعلقة بكرة القدم، والأحذية، والمعدات.



