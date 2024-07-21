مبابي يستمر بالتفوق على بيلينغهام في متاجر ريال مدريد

شفق نيوز/ أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الأحد، أن تأثير كيليان مبابي على ريال مدريد أذهل إدارة النادي الإسباني، بعدما تجاوز النجم الإنجليزي جود بيلينغهام بمقدار خمسة أضعاف، بالنسبة لمبيعات القمصان عقب أيام من انضمامه إلى الفريق الملكي.

وأضاف التقرير: تجاوز تأثير قائد فرنسا كل التوقعات، وتفوق على أرقام بيلينغهام بخمسة أضعاف، على الرغم من آثار الضجة الكبيرة التي جلبها الإنجليزي لريال مدريد عقب وصوله الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند.

وقالت الصحيفة الإسبانية: انبهر ريال مدريد من التفاعل الجماهير مع صفقة مبابي قبل وبعد تقديمه رسميا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، كما أن متاجر النادي تعاني بسبب الطلب العالي على قميص مبابي بالرقم 9، وهناك تأخير في التسليم بسبب ارتفاع الطلب وطوابير انتظار على الإنترنت.

ولفتت "ماركا" إلى أن ريال مدريد يتوقع بيع 4 ملايين قميص في موسم واحد لمبابي.