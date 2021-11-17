مباريات وملاعب وتوقيتات الجولة العاشرة للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يومي السبت والاحد المقبلين منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة العراقي الممتاز.

وتقام ست مواجهات يوم السبت المقبل، خمسة منها في الثانية ظهراً، يستهلها فريق نادي النفط وضيفه فريق نادي الكهرباء على ملعب النفط، ويلاقي الكرخ ضيفه فريق نوروز على ملعب احمد راضي، ويوجه فريق الصناعة على ملعبه ضيفه فريق النجف، وعلى ملعب الكوت الاولمبي الميناء يلاقي ضيفه نفط ميسان، وعلى ملعب كربلاء الدولي يلاقي الشرطة فريق نادي القاسم، في حين تقام مباراة واحدة في الساعة السادسة مساءً على ملعب كربلاء الدولي يجمع فريقاً نفط الوسط وضيفه فريق نادي الطلبة .

وتتواصل يوم الاحد المقبل منافسات الجولة العاشرة باقامة اربع مواجهات ثلاث منها في الساعة الثانية ظهراً يستهلها فريقا امانة بغداد وضيفه سامراء على ملعب الاول، ونفط البصرة يواجه الزوراء على ملعب الكوت الاولمبي، وعلى ملعب زاخو يلتقي اصحاب الارض والجمهور زاخو مع ضيفه اربيل في ديربي كوردستاني مهم ، وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة عصراً تجمع فريقا القوة الجوية وضيفه الديوانية على ملعب كربلاء الدولي .