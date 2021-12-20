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مباريات وتوقيتات وملاعب الجولة 14 للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-20T07:49:55+0000
مباريات وتوقيتات وملاعب الجولة 14 للدوري الممتاز

شفق نيوز / تنطلق غداً الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري العراقي الممتاز، وذلك بواقع أربع مباريات، فيما تستكمل منافسات بقية الجولة في اليوم التالي.

وستقام ثلاث مباريات غداً، في الساعة الثانية ظهراً، تجمع الأولى نادي الصناعة وضيفه أربيل، بينما يضيف ملعب الكفل في الوقت نفسه، مباراة القاسم وضيفه الكهرباء، أما اللقاء الثالث يجمع فريق سامراء وضيفه الطلبة على ملعب الأول.

وستقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة عصراً على ملعب الفيحاء بين فريقي الميناء وضيفه أمانة بغداد".

وتقام ست مواجهات في اليوم التالي، ثلاث منها في الساعة الثانية ظهراً، تجمع الأولى فريق الكرخ مع الشرطة على ملعب الأول، ويضيف فريق الديوانية على ملعبه نظيره نفط ميسان، في حين سيضيف ملعب النجف الدولي نفط الوسط، لنادي زاخو.

وستقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة إلا ربع، تجمع فريقا القوة الجوية مع نفط البصرة، على ملعب الشعب الدولي، في حين سيضيف ملعب النجف الدولي مباراة فريقا النجف وضيفه نوروز في تمام الساعة السادسة مساء، بينما يحتضن ملعب الشعب الدولي في ختام الجولة 14 بتمام الساعة الثامنة مساءً، مباراة فريق الزوراء وضيفه النفط .

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