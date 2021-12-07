سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مباريات وتوقيتات وملاعب الجولة الـ12 لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-07T11:21:54+0000
مباريات وتوقيتات وملاعب الجولة الـ12 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي يوم الثلاثاء، عن مباريات وتوقيتات مباريات الجولة الثانية عشر لدوري الكرة الممتاز.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "خمس مواجهات تقام يوم السبت المقبل الموافق 11 من الشهر الحالي، ففي الساعة الثانية ظهرا تقام ثلاث مواجهات اذ يلاقي الكرخ ضيفه فريق الميناء على ملعب الأول، والصناعة يضيف على ملعبه فريق الطلبة، وعلى ملعب الديوانية تقام مباراة اصحاب الارض والجمهور الديوانية مع فريق القاسم، وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة عصراً على ملعب النجف الدولي بين فريقي نفط الوسط وضيفه اربيل، بينما تقام مباراة واحدة في الساعة السادسة مساءً تجمع القوة الجوية وضيفه الكهرباء".

وأضاف البيان؛ أن "منافسات الجولة 12 تتواصل في اليوم التالي الأحد الموافق 12 من هذا الشهر، حيث تقام خمس مواجهات، ثلاثة منها في الساعة الثانية ظهراً، تجمع الأولى فريقا زاخو وضيفه الزوراء على ملعب الأول، ويحل فريق نادي نفط البصرة ضيفا على فريق نادي النفط، وعلى ملعبه يضيف امانة بغداد فريق نادي نوروز، وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة عصرا تجمع فريق نادي النجف وضيفه فريق سامراء على ملعب النجف الدولي، وتجري مباراة اخيرة في ختام الجولة 12 في الساعة السادسة مساءً تجمع فريق نادي الشرطة المتصدر لحد الان برصيد 29 نقطة وضيفه نفط ميسان على ملعب الشعب الدولي".

related

توضيح من الاتحاد العراقي بشأن هبوط 4 فرق من الممتاز

Date: 2021-10-30 09:28:12
توضيح من الاتحاد العراقي بشأن هبوط 4 فرق من الممتاز

تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

Date: 2019-12-21 13:13:38
تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

اتحاد الكرة العراقي: من بعد ظهر اليوم ستكون 5 أندية عراقية بدون تراخيص اسيوية

Date: 2021-10-25 04:43:56
اتحاد الكرة العراقي: من بعد ظهر اليوم ستكون 5 أندية عراقية بدون تراخيص اسيوية

لجنة المسابقات تغير ملعب الشرطة و الطلبة و تؤجل مباراة الديوانية والنجف

Date: 2021-09-19 16:46:04
لجنة المسابقات تغير ملعب الشرطة و الطلبة و تؤجل مباراة الديوانية والنجف

"انضباط الاتحاد العراقي" تعد الطلبة فائزاً أمام الديوانية وتعاقب سامر سعيد

Date: 2021-10-12 13:54:22
"انضباط الاتحاد العراقي" تعد الطلبة فائزاً أمام الديوانية وتعاقب سامر سعيد

رئيس نادي دهوك: نحتاج إلى مبالغ كبيرة لدفع رواتب اللاعبين

Date: 2021-11-14 16:38:47
رئيس نادي دهوك: نحتاج إلى مبالغ كبيرة لدفع رواتب اللاعبين

اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء

Date: 2020-11-25 19:17:18
اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجوية وأمانة بغداد إلى كربلاء

تحديد موعد انطلاق الجولة الـ32 من الدوري العراقي الممتاز

Date: 2021-06-14 05:51:32
تحديد موعد انطلاق الجولة الـ32 من الدوري العراقي الممتاز