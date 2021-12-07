مباريات وتوقيتات وملاعب الجولة الـ12 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي يوم الثلاثاء، عن مباريات وتوقيتات مباريات الجولة الثانية عشر لدوري الكرة الممتاز.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "خمس مواجهات تقام يوم السبت المقبل الموافق 11 من الشهر الحالي، ففي الساعة الثانية ظهرا تقام ثلاث مواجهات اذ يلاقي الكرخ ضيفه فريق الميناء على ملعب الأول، والصناعة يضيف على ملعبه فريق الطلبة، وعلى ملعب الديوانية تقام مباراة اصحاب الارض والجمهور الديوانية مع فريق القاسم، وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة عصراً على ملعب النجف الدولي بين فريقي نفط الوسط وضيفه اربيل، بينما تقام مباراة واحدة في الساعة السادسة مساءً تجمع القوة الجوية وضيفه الكهرباء".

وأضاف البيان؛ أن "منافسات الجولة 12 تتواصل في اليوم التالي الأحد الموافق 12 من هذا الشهر، حيث تقام خمس مواجهات، ثلاثة منها في الساعة الثانية ظهراً، تجمع الأولى فريقا زاخو وضيفه الزوراء على ملعب الأول، ويحل فريق نادي نفط البصرة ضيفا على فريق نادي النفط، وعلى ملعبه يضيف امانة بغداد فريق نادي نوروز، وتقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة عصرا تجمع فريق نادي النجف وضيفه فريق سامراء على ملعب النجف الدولي، وتجري مباراة اخيرة في ختام الجولة 12 في الساعة السادسة مساءً تجمع فريق نادي الشرطة المتصدر لحد الان برصيد 29 نقطة وضيفه نفط ميسان على ملعب الشعب الدولي".