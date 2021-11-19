مباريات وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي في كأس العرب

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العربي لكرة القدم توقيتات مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم في بطولة كأس العرب التي تنطلق نهاية الشهر الحالي في قطر. إذ يستهل المنتخب العراقي اولى لقاءاته يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من هذا الشهر أمام منتخب سلطنة عمان في تمام السابعة مساءً، فيما يلاقي يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر كانون الاول المقبل منتخب البحرين في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وفي اللقاء الثالث الذي سيقام يوم الاثنين الموافق السادس من كانون الاول المقبل يلاقي اصحاب الارض والجمهور منتخب قطر وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً .

وتقام البطولة في قطر للمدة من 30 تشرين الثاني الحالي، على أن تختتم منافساتها في 18 كانون الأول المقبل لعام 2021.

وتشارك في البطولة منتخبات العراق، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.