سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مباريات وتوقيتات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-09T07:07:17+0000
مباريات وتوقيتات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات عن مباريات الجولة الثامنة للدوري الكروي الممتاز التي تنطلق يوم السبت المقبل باقامة اربع مباريات.

و يضيف النفط فريق السماوة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثانية من بعد الظهر، وفي نفس التوقيت الديوانية يضيف القوة الجوية على ملعبه ، ويحل الكرخ ضيفاً على فريق الميناء على ملعب جذع النخلة عند الرابعة والربع ، ويضيف ملعب الشعب الدولي لقاء الطلبة وضيفه نفط الوسط عند الساعة السادسة والنصف ممساء .

وتتواصل منافسات الجولة السابعة يوم الاحد المقبل باجراء ست مباريات تجمع الاولى امانة بغداد ونفط البصرة على ملعب الاول في تمام الساعة الثانية ، ويضيف ملعب الشعب الدولي في الساعة الثانية من بعد الظهر لقاء الزوراء والصناعات الكهربائية.

وعلى ملعب زاخو يضيف اصحاب الارض فريق الكهرباء عند الثانية من بعد الظهر ، واربيل يضيف نفط ميسان في نفس الوقت على ملعب فرانسو حريري ، ويجمع ملعب الكفل فريق القاسم مع ضيفه الحدود عند الثانية  ، واخيرا يجمع ملعب الشعب الدولي لقاء الشرطة وضيفه النجف.

related

مدرب المنتخب العراقي يزور أربيل

Date: 2020-12-06 06:45:19
مدرب المنتخب العراقي يزور أربيل

تعادل النجف واربيل وفوز كل من زاخو والشرطة ونفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-08 13:20:50
تعادل النجف واربيل وفوز كل من زاخو والشرطة ونفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

الطلبة ينسحب رسميا من بطولة كأس الكرة العراقية

Date: 2020-11-17 12:49:30
الطلبة ينسحب رسميا من بطولة كأس الكرة العراقية

لقاء النفط والديوانية ينتهي بالتعادل في منافسات الدوري الممتاز

Date: 2020-12-01 12:56:03
لقاء النفط والديوانية ينتهي بالتعادل في منافسات الدوري الممتاز

ريال مدريد في العراق بعد زوال أزمة كورونا

Date: 2020-09-16 20:26:00
ريال مدريد في العراق بعد زوال أزمة كورونا

منتخب العراق بالشطرنج ينسحب من لقاء اسرائيل في الاولمبياد العالمي

Date: 2019-10-29 19:20:26
منتخب العراق بالشطرنج ينسحب من لقاء اسرائيل في الاولمبياد العالمي

بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

Date: 2020-11-22 07:00:05
بعد توقف دام 17 يوماً .. إستئناف الدوري الكروي الممتاز بأربع مواجهات

العراق يحقق ميدالية ثالثة في بطولة عالمية

Date: 2019-12-07 18:02:30
العراق يحقق ميدالية ثالثة في بطولة عالمية