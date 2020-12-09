مباريات وتوقيتات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات عن مباريات الجولة الثامنة للدوري الكروي الممتاز التي تنطلق يوم السبت المقبل باقامة اربع مباريات.

و يضيف النفط فريق السماوة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثانية من بعد الظهر، وفي نفس التوقيت الديوانية يضيف القوة الجوية على ملعبه ، ويحل الكرخ ضيفاً على فريق الميناء على ملعب جذع النخلة عند الرابعة والربع ، ويضيف ملعب الشعب الدولي لقاء الطلبة وضيفه نفط الوسط عند الساعة السادسة والنصف ممساء .

وتتواصل منافسات الجولة السابعة يوم الاحد المقبل باجراء ست مباريات تجمع الاولى امانة بغداد ونفط البصرة على ملعب الاول في تمام الساعة الثانية ، ويضيف ملعب الشعب الدولي في الساعة الثانية من بعد الظهر لقاء الزوراء والصناعات الكهربائية.

وعلى ملعب زاخو يضيف اصحاب الارض فريق الكهرباء عند الثانية من بعد الظهر ، واربيل يضيف نفط ميسان في نفس الوقت على ملعب فرانسو حريري ، ويجمع ملعب الكفل فريق القاسم مع ضيفه الحدود عند الثانية ، واخيرا يجمع ملعب الشعب الدولي لقاء الشرطة وضيفه النجف.