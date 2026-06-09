مباريات مونديالية بذكرى "عاشوراء".. إيران تريد شارات سوداء

شفق نيوز- طهران

تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للسماح للاعبي المنتخب الوطني بارتداء شارات سوداء على أذرعهم خلال مباراتهم الثالثة في دور المجموعات بكأس العالم 2026 ضد منتخب مصر.

ويلتقي المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم مع نظيره المصري يوم 27 حزيران/ يونيو الجاري في آخر مبارياته بدور المجموعات بكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة.

ونظراً لتزامن هذا اللقاء مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأصحابه في يوم عاشوراء، أبلغ الاتحاد الإيراني لكرة القدم الاتحاد الدولي (فيفا) برغبة اللاعبين في ارتداء شارات سوداء على أذرعهم، متوقعاً موافقة الفيفا على هذا الطلب احتراماً للمناسبة الدينية.

يُذكر أن الاتحاد العراقي كان قد تقدّم بطلب مماثل لارتداء القمصان السوداء في مباراته أمام السنغال، التي ستُقام في اليوم ذاته.