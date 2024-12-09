مباريات ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف على قرعة كأس ملك إسبانيا

شفق نيوز/ أقيمت مساء اليوم الاثنين، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، بمقر، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث شهدت مواجهات متوازنة لفريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وستُلعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس الملك، يوم 5 أو 6 كانون الثاني/يناير على ملعب الفريق الأقل تصنيفًا.

وستكون مباريات هذا الدور بنظام الإقصاء المباشر، وليس بنظام الذهاب والعودة.

سيسافر بطل أوروبا ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفا مينيرا الناشط في الدرجة الرابعة في الجولة الثالثة من كأس ملك إسبانيا، بينما سيواجه برشلونة متصدر الدوري الإسباني فريق بارباسترو.

ووصل مينيرا إلى دور الـ 32 بعد إقصائه فريق ألافيس من الدوري الإسباني بركلات الترجيح الأسبوع الماضي، وستكون مكافأته هي مباراة على أرضه ضد ريال مدريد في ملعب أنخيل سيلدران البلدي، الذي يتسع لحوالي 2000 مشجع.

في السياق نفسه، سيستضيف بارباسترو، الذي ينافس أيضًا في الدرجة الرابعة، فريق برشلونة بعد فوزه 2-0 على فريق إسبانيول يوم الخميس الماضي.

ولم يشارك ريال مدريد وبرشلونة في المسابقة إلا في الدور الثالث، إلى جانب حامل اللقب أتليتك بلباو ومايوركا.

ويواجه أتليتك بلباو فريق أود لوجرونيس، بينما يسافر مايوركا إلى بونتيفيدرا.

وفيما يلي قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا كاملة، حيث ستقام جميع المباريات على ملعب الفريق الثاني:

برشلونة - بارباسترو

ريال مايوركا - بونتيفيدرا

ريال مدريد - ديبورتيفا مينيرا

أتليتك بلباو - لوغرونيس

أتلتيكو مدريد - ماربيا

بلد الوليد - أورينسي

ريال سوسيداد - بونفردينا